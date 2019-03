Langt færre innbrudd i boliger de siste årene

innenriks

I 2018 ble det avsluttet 575 forhold innenfor grovt tyveri fra privat bolig, 24 prosent lavere enn året før.

– For det første er jo helerimarkedet redusert, i tillegg kan det ha oppstått muligheter for å tjene penger ulovlig på andre områder, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad til P4.

Bedre sikringstiltak og et mindre marked for salg av tyvegods påvirket nedgangen.

Tall fra Finans Norge viser at de har redusert utbetalingene for erstatninger for innbrudd med 46 prosent de siste til årene.

I 2009 utbetalte de erstatninger på 700 millioner kroner etter innbrudd, mot 375 millioner kroner i 2018.

– Stadig flere installerer innbruddsalarm, og vi mener jo at sikkerhetsutstyr virker preventivt, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

(©NTB)