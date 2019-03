Leverandør kalt inn til møte hos Legemiddelverket om feil i tablettpakker

innenriks

– Vi har gitt saken full prioritet i dag, og ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, til avisa.

Legemiddelverket ønsker å holde møtet allerede mandag og venter på svar fra NMD.

– Vi vil vite hvor mange som er berørt og hvordan sørge for at dette ikke skjer igjen. Slike ting skal ikke skje, sier Madsen.

NMD opplyser at alle feil har blitt rettet så snart de er oppdaget og beklager hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sier strategidirektør Miriam Skåland.

