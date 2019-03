Nasdaq matcher budet fra Euronext i kampen om å kjøpe Oslo Børs

innenriks

Ifølge Dagens Næringsliv økte Nasdaq budet mandag.

– Vi har brukt mye tid på å møte ulike interessenter i Norge og opplever at det er en sterk støtte for budet fra Nasdaq, sier Nasdaq Nordics-sjef Lauri Rosendahl til avisa.

Akseptperioden for budet er 29. mars. Tidligere har Nasdaq hatt et akseptkrav på 90 prosent, men det er nå redusert til 66,6 prosent.

– Vi har kommet til den konklusjon at to tredelers flertall gir oss tilstrekkelig med kontroll, og at det vil være enklere å få gjennomført kjøpet med en lavere akseptgrad, sier Nasdaq Nordic-sjefen.

På julaften i fjor la Euronext inn det første budet på samtlige utestående aksjer i Oslo Børs. Budet var da 145 kroner per aksje. Euronext er basert i Amsterdam og har i dag børser i Brussel, Lisboa, Paris og Dublin, i tillegg til i hjembyen.

30. januar ble det kjent at den amerikanske børsen Nasdaq meldte seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs med et bud på 152 kroner per aksje. 11. februar hevet Euronext budet til 158 kroner per aksje.

Styret ved Oslo Børs har anbefalt budet fra Nasdaq og sto ved dette også etter at Euronext høynet sitt bud.

Euronext mener de fortsatt er den mest attraktive partneren for Oslo Børs, selv etter at Nasdaq mandag økte sitt bud. Det Amsterdam-baserte selskapet viser i en pressemelding mandag til at en majoritet av aksjonærene allerede har akseptert budet de har lagt inn.