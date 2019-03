Spesialenheten reduserer tiltalen mot misbruk-tiltalt politimann

innenriks

Tiltalen mot den tidligere politimannen kommer til å bli endret, kunngjorde aktor, etterforskningsleder Per Martin Utkilen i Spesialenheten for politisaker, på tampen av rettsdagen mandag.

– Vi varsler nå at tiltalen kommer til å bli endret i tråd med forklaringen til fornærmede, sa Utkilen.

Kvinnen forklarte i retten torsdag at hun hadde seksuell omgang fire-fem ganger med den da høyt betrodde polititjenestemannen på Gjøvik. Det seksuelle forholdet varte i noen måneder fra februar 2009 til sommeren samme år. Etter juli 2009 har det ikke vært noen form for seksuell kontakt dem imellom, ifølge kvinnens forklaring.

Forklaringen hennes står i sterk kontrast til det Spesialenheten har lagt til grunn i tiltalen som er oppe til behandling i Gjøvik tingrett. Der framgår det at tjenestemannen skal ha hatt et femårig, seksuelt forhold med kvinnen samtidig som hun opererte som informant for ham.

