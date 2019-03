Ansatt ved omsorgsbolig siktet etter badedødsfallet i Færder kommune

innenriks

En mann i 50-årene døde av brannskadene han fikk 24. februar etter å ha blitt badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig i Oserødmyra bofellesskap i Vestfold-kommunen.

Nå er en kvinne ansatt i Færder kommune siktet i saken, melder Sørøst politidistrikt tirsdag ettermiddag.

– Sørøst politidistrikt har i dag tatt ut en foreløpig siktelse mot en kvinne i 30-årene for brudd på helsepersonelloven. Hun har vært inne til ett avhør, og vi utelukker ikke at det kan bli flere oppfølgingsavhør etter hvert som saken etterforskes, sier politiadvokat Katrine Christensen Brygard til NTB.

Brudd på helsepersonelloven kan straffes med bøter eller fengsel i opptil tre måneder, opplyser politiadvokaten.

Hvor varmt vannet som den pleietrengende mannen ble senket ned i var, kan ikke politiadvokaten utdype, men sier det er blant tingene som skal undersøkes, melder NRK.

Tatt ut av tjeneste

Rådmann Toril Eeg i Færder kommune opplyser til NTB at kvinnen er tatt ut av tjeneste. Til Tønsbergs Blad opplyser rådmannen at kvinnen som er siktet har en helsefaglig utdanning, og har vært fast ansatt i en helgestilling i et par år.

– Hun har vært tatt ut av tjeneste siden hendelsen. Dette er en personalsak som jeg ikke kan kommentere ytterligere, sier Eeg.

Politiet begrunner siktelsen med at kvinnen ikke var tilstrekkelig aktsom i forbindelse med at pasienten skulle senkes ned i badekaret ved hjelp av en heiseanordning. Vannet i badekaret var så varmt at mannen i 50-årene fikk store brannskader og døde senere på sykehuset i Vestfold.

– Den foreløpige rettsmedisinske undersøkelsen konkluderer med at det er rimelig å anta at dødsårsaken er brann-/skåldingsskader. Politiet vil utover i uka foreta ytterligere tekniske undersøkelser på stedet og foreta avhør av vitner, skriver politiet i en pressemelding.

Flere saker

– Pasienten hadde en tilstand som gjorde at han ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt, har fylkeslege Jan Arne Hunnestad i Vestfold og Telemark tidligere sagt til VG.

Fylkeslegen i Vestfold og Telemark opplyste mandag at de vil undersøke om det er sammenheng mellom denne hendelsen og en tilsynssak fra 2017 som dreier seg om «svikt og vold» ved samme omsorgsbolig.

Rådmannen reagerer på fylkeslegens utspill og sier det ikke er noen sammenheng mellom de to hendelsene. Oserødmyra bofellesskap er sammensatt av flere bygninger som huser brukere med ulike behov.

– Annet forhold

– Tilsynssaken dreier seg om et helt annet forhold i en annen bolig og med en annen bruker, sier Eeg til NTB.

Politiadvokat Brygard sier politiet ikke har vurdert å koble flere hendelser ved bofellesskapet inn i etterforskningen.

– Vi ser på denne ene saken som vi etterforsker nå og har ikke satt noen ressurser inn på å ettergå forholdet fylkeslegen nevner, sier politiadvokaten.

-Vanskelig

Den siktede kvinnen har fått advokat Knut H. Strømme oppnevnt som forsvarer. Han var tirsdag ettermiddag tilbakeholden med å kommentere saken.

– Hun har vært til et avhør med politiet, men jeg vil ikke kommentere hennes status nå. Dette er selvfølgelig veldig vanskelig for henne, sier Strømme til NTB.

Færder kommune hadde tirsdag et møte med de pårørende av den døde mannen. I et kort referat fra kommunen opplyses det at familien er preget av den tragiske hendelsen. Familien har fikk tirsdag oppnevnt Rita Aase som bistandsadvokat i forbindelse med saken, men Aase valgte torsdag kveld å trekke seg fra jobben fordi hun arbeider tett med forsvarer Knut Strømme, skriver Tønsbergs Blad.