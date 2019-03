En kvinne siktet i forbindelse med badedødsfallet i Færder kommune

innenriks

En mann i 50-årene døde av brannskadene han fikk etter å ha blitt badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold.

Nå er en kvinne i 30-årene siktet i saken, ifølge VG.

Kvinnen, som er ansatt i Færder kommune, var ifølge siktelsen ikke tilstrekkelig aktsom i da pasienten skulle senkes ned i et badekar ved hjelp av en heiseanordning.

– Pasienten hadde en tilstand som gjorde at han ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt, har fylkeslege Jan Arne Hunnestad i Vestfold og Telemark tidligere sagt til avisen.