Mann i 40-årene siktet for overgrep mot 263 barn

innenriks

De fornærmede i saken er barn mellom 6 og 16 år. Rundt 220 av ofrene er norske og bor spredt over hele landet. Resten er fra andre land i Norden, ifølge NRK.

De fleste av ofrene er gutter som mannen har kontaktet via chatteprogrammene Skype og Omegle.

– Guttene har trodd at de snakket med en jente som var et eller to år eldre. Siktede har vært veldig dyktig til å bruke ungdomsspråk, sier Anette Holt Tønsberg, koordinerende bistandsadvokat i saken.

De fornærmede har blitt oppfordret til å utføre seksuelle handlinger.

– Han er lettet over å ha blitt pågrepet, fordi han ville ut av dette. Han har bedt om hjelp i fengsel, sier mannens advokat Gard A. Lier.

– Dette ble en avhengighet, noe han holdt på med i det skjulte. Det var vanskelig å søke hjelp, sier Lier om hvorfor mannen ikke søkte om hjelp tidligere.

Den siktede mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i januar 2018. Det skjedde etter at moren til en av de fornærmede overhørte en videochat-samtale mellom sin sønn og siktede og kontaktet politiet.

I januar gikk det som omtales som Norges største overgrepssak for retten i Nedre Romerike. Denne saken omfattet nærmere 500 fornærmede. Tre barn er registrert av politiet i begge sakene, men ifølge forsvarerne er det ingen relasjon mellom gjerningsmennene i de to sakene.

Sakene har imidlertid flere likhetstrekk. I begge sakene har barna trodd at de snakket med jevnaldrende og overgrepene har skjedd på nett.

(©NTB)