Boring på Gullfaks-feltet stanset etter utstyrsfeil

innenriks

Sikkerhetsventilen skal beskytte mot utblåsing, ifølge Stavanger Aftenblad.

Equinor fikk krass kritikk for den forrige sikkerhetsventilen på Gullfaks C-plattformen. Alle de tre Gullfaks-plattformene (A, B og C) fikk nye sikkerhetsventiler i 2017.

Men under testing av ventilen på Gullfaks C 21. februar ble det avdekket tekniske feil. Alle de tre sikkerhetsventilene på Gullfaks-feltet ble derfor sendt til land for utbedringer, opplyser talsperson Morten Eek i Equinor.

Testingen skjedde i forbindelse med klargjøring til boreoperasjoner.

Det har tidligere vært en rekke problemer med sikkerhetsventiler på Gullfaks-feltet, og Equinor (da Statoil) fikk blant annet kritikk fra Petroleumstilsynet i 2015 for ikke å ha fulgt opp sikkerhetskritisk utstyr, deriblant ventilen, etter regelverket.

Eek er fornøyd med at selskapets rutinetesting av nytt utstyr avdekket feil.

– Testen har fungert, og det er betryggende. Samtidig er vi ikke fornøyd med at utstyret må utbedres. Nå vil dette følges opp i samarbeid med leverandør, sier Eek.

Sikkerhetsventilene fra denne leverandøren er kun levert til Gullfaks-feltet, opplyser han.

Ifølge Eek har ikke dette noe å si for den nåværende produksjonen på feltet.

– Men vi får tre nye brønner inn i produksjonen senere enn planlagt, så vi har tapt noe framdrift der, sier Eek.

Petroleumstilsynet er varslet om hendelsen.

