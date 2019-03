Mann i god behold etter snøskred i Troms

innenriks

– Vi hadde kontakt med ham med kikkert og på mobiltelefon. Vi forsøkte å få inn et ambulansehelikopter for å få løftet ham ut, men det gikk ikke på grunn av sikten. Etter det kom mannskaper fra Røde Kors og to snøscootere opp. Han ble brakt ned i 19-tiden og er i fin form, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NTB.

Mannen i 40-årene var på tur i fjellet for å stå på et såkalt splitboard.

– Han kjørte i et område der han har kjørt før, men gikk over ende. Da utløste han et stort skred. Han var i øvre del av bruddkanten og ble usikker på hvor det var trygt å gå, forklarer Meyer videre.

Mannen kom seg ut av snømassene ved egen hjelp etter at han ble tatt av snøskredet. Han ble imidlertid stående fast i fjellsiden fordi det var fare for at han ville utløse nye skred dersom han beveget seg. Han ble etter hvert brakt ned til en skistadion i nærheten der politiet hadde etablert en midlertidig kommandosentral.

Raset gikk i et skredutsatt område på Akselkollen over lysløypa på Storelva i 17-tiden.

