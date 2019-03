Mann står fast etter snøskred i Troms

innenriks

– Han står fast i bratt terreng like over bruddkanten, og vi avventer personell på stedet som kan vurdere skredfaren. På grunn av dårlig sikt har vi ikke fått opp helikopter ennå, men vi venter på en liten lysning så vi kan løfte ham ut, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til iTromsø.

Mannen tør ikke å bevege seg av frykt for å utløse nye skred. Nær to timer etter at skredet ble utløst, var han fortsatt ikke hentet ut.

Et redningshelikopter har forsøkt å løfte ham ut i sikkerhet, men måtte avbryte på grunn av dårlig sikt, skriver Nordlys.

I 18-tiden tok Røde Kors seg inn i området. Skiløperen har fått beskjed om å holde seg helt i ro. Hjelpemannskapene har telefonkontakt med mannen, som er bedt om å blinke med hodelykta slik at de kan se posisjonen hans.

Klokka 18.40 satt han fortsatt fast i fjellsiden der raset gikk fra Akselkollen over lysløypa på Storelva.

