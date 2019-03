Alle beboerne gjort rede for etter brann i helsehus i Malvik

innenriks

Foruten de fire som ble send til sykehus ble også fire andre sjekket av helsepersonell på stedet, opplyste politiet i Trøndelag klokka 17.40. Da foregikk det fortsatt slukking av omsorgsboligene som da hadde brent i over to timer.

Like før klokken 17 opplyste politiet at alle beboerne var gjort rede for, og at alle er i fin form.

– Det brenner fortsatt i bygget, men det er ikke spredningsfare, skriver politiet på Twitter.

Politiet ble varslet om brannen i Rønningsvegen i Malvik klokka 15.45. Etter kort tid var alle nødetatene på stedet. Bygningen huser et helsesenter og flere omsorgsboliger.

To leiligheter

De første meldingene gikk ut på at det hadde brutt ut brann i to leiligheter, og politiet betegnet redningsarbeidet som hektisk.

Bilder fra stedet viste voldsomme flammer som sto flere meter over taket på bygningene og en kraftig røyk som veltet opp.

– Vi har ikke oversikt over antall beboere, uttalte politiets operasjonsleder til NTB kort tid etter at nødetatene hadde kommet til brannstedet.

Satt krisestab

Kommunens ordfører Ingrid Johansen Aune (Ap) var torsdag ettermiddag på vei til Vikhammer.

– Vi har satt kriseledelse i Malvik kommune. Det vi er mest opptatt av nå, er å sørge for at alle beboere og ansatte blir tatt godt vare på både på kort og lang sikt, sier hun til NTB.

På kommunens hjemmesider går det fram at det er rådmann Carl-Jacob Midttun som leder krisestaben.

– Malvik kommune forbereder nå innkvartering for de evakuerte som ikke kan eller får flytte tilbake til sine boliger i løpet av kvelden, skriver kommunen.