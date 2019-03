Fire personer slapp uskadd fra nytt snøskred i Tamokdalen

innenriks

Politiet ble varslet om snøskredet like etter klokka 12.30 og sendte med en gang et ambulansehelikopter til området. Fire personer ble raskt gjort rede for.

– Vi har fått forklart at det var et følge på fire, og at alle ble tatt av skredet. Én person traff en stein på ferden ned og ble skadd i fallet. De andre tre er helt uskadd. Hvor langt de ble ført ned fjellsiden, vet vi foreløpig ikke, opplyste operasjonsleder Roy Nagel i Troms politidistrikt til Nordlys.

Personen som traff en stein, ble fløyet til sykehuset i Tromsø med luftambulansen. Sykehuset opplyste senere at vedkommende kom uskadd fra hendelsen.

Torsdagens ras gikk i området der tre finske og en svensk statsborger omkom da de ble tatt av et snøras i januar.

