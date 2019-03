KFUK-KFUM: Kampanje fra MIFF kostet oss millioner

innenriks

Til sammen kom det inn 18,9 millioner kroner til Operasjon Dagsverk i fjor, 6 millioner under snittet for OD-aksjoner, skriver Vårt Land. Mottakerne mistenker at det skyldes MIFFs kampanje.

– At flere organisasjoner oppfordret til å droppe OD, og at ni store aviser trykket en boikottoppfordring med falsk informasjon, har ­antakelig hatt en stor inn­virkning på resultatet, sier ­daglig leder Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM Global. De innsamlede pengene gikk til prosjekter i regi av KFUK-KFUM Palestina.

Fornøyd

MIFF rykket inn helsides annonser med teksten: «Årets OD er en gedigen antiisraelsk kampanje som ­indoktrinerer seks årskull skole­elever til negativt syn på Israel spesielt og jøder generelt».

MIFF-leder Conrad Myrland er fornøyd med at motaksjonen bidro til mindre penger i OD-kassen.

– Pengene går til en organisasjon som støtter ekstreme politiske krav som vil gjøre slutt på verdens eneste demokratiske stat i Midtøsten, og de vil boikotte til målet er nådd. Jo mindre penger slike organisasjoner får fra norske skoleelever, jo bedre, sier Myrland til Vårt Land.

Også Det mosaiske trossamfunn, ti FpU-fylkeslag og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) var negative til OD-prosjektet i fjor.

PFU-klager

KFUK-KFUM har klaget ni aviser – Aftenposten, VG, Fædrelandsvennen, Vårt Land, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Dagsavisen og Dagen – inn for Pressens Faglige Utvalg for brudd på Vær varsom-plakaten på grunn av annonsen.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.

