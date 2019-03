Kristian Tonning Riise vil ikke søke ny periode på Stortinget

innenriks

– Jeg kommer ikke til å søke renominasjon til Stortinget. Det er en avgjørelse jeg har tatt i dialog med Innlandet Høyre og etter rådføring med gode venner, sier Tonning Riise til Nettavisen.

I fjor trakk han seg fra alle verv da det ble kjent at Høyre hadde mottatt en rekke varsler fra kvinner i Unge Høyre om upassende oppførsel fra hans side.

– Dette var en riktig beslutning av Kristian. Det er bra at dette avklares nå, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Ikke akseptabel oppførsel

Det alvorligste varselet mot Tonning Riise gjaldt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring under et fylkesårsmøte i 2014. Politiet besluttet å ikke starte etterforskning i saken etter å ha blitt bedt om å vurdere dette av Statsadvokaten.

Høyre konkluderte med at Tonning Riise gjentatte ganger hadde brutt partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer.

– Jeg har tidligere oppført meg på en måte som ikke er akseptabel, og det er jeg oppriktig lei meg for. Jeg kan ikke annet enn å gjenta min uforbeholdne unnskyldning til dem som har opplevd det, sier Tonning Riise til Nettavisen.

– Trenger arbeidsro

Både Høyre og Unge Høyre har erkjent grov svikt i behandlingen og oppfølgingen av varslene om Tonning Riise.

Det er fortsatt nærmere tre år igjen av denne stortingsperioden, og høyrepolitikeren vil fullføre perioden. Han trekker fram hensynet til lokalpartiet som en medvirkende årsak til at han trekker seg.

– Innlandet Høyre trenger arbeidsro, som er en forutsetning for at de gode kandidatene våre skal kunne snakke om politikk. Det er også viktigere enn noen gang at Innlandet Høyre kan være en tydelig politisk stemme i saker som betyr noe for folk i distriktene, heter det i en uttalelse fra Tonning Riise til Nettavisen.

