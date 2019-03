20.000 bøssebærere klare for Kreftforeningens aksjon

innenriks

Kreftforeningens aksjon Krafttak mot kreft arrangeres i år for 14. gang. I år skal det samles inn penger til forskning for at flere skal overleve kreftformene som i dag har høy dødelighet.

Det gjelder blant annet lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft. Kun to av ti overlever disse kreftformene, opplyser foreningen. De ønsker også mer forskning på bukspyttkjertelkreft, som kun én av ti overlever.

– Det er flere årsaker til at noen kreftformer fremdeles har lav overlevelse. Ofte oppdages de for sent fordi de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Pengene skal også bidra til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Hvert år får nærmere 34.000 nordmenn påvist kreft, ifølge tall fra Kreftforeningen. Det vil si at over 90 personer får en kreftdiagnose hver dag.

