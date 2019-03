Ny elendig måling for Venstre – Senterpartiet mest fram

innenriks

Dersom det hadde vært stortingsvalg i dag ville det blitt et klart flertall for regjeringsskifte. De fire regjeringspartiene får 68 mandater, og opposisjonen 101. De tre rødgrønne partiene som styrte Norge fra 2005 til 2013 ville fått flertall med 90 mandater, viser TV 2-målingen.

Bare hver tredje velger som stemte Venstre i 2017 sier at de ville gjort det samme i dag. Ingen partier er i nærheten av å ha en lavere andel trofaste velgere.

Senterpartiet går mest fram på målingen med 2,4 prosentpoeng til 12,8. Det er den høyeste oppslutningen for partiet på Kantars målinger for TV 2 på nesten to år. Også Arbeiderpartiet går fram, med 0,9 til 27,4 prosent, mens SV går tilbake 0,8 til 8,0 prosent.

Høyre går fram med 1,2 prosentpoeng til 24,8 prosent, mens Fremskrittspartiet går tilbake 1,5 til 10,8 prosent. Kristelig Folkeparti som i februar ble målt over sperregrensen på den første målingen etter at de gikk inn i regjering, faller igjen under med 3,7 prosent.

Dette den laveste oppslutningen de fire partiene som nå sitter i regjering har hatt på TV 2s målinger etter stortingsvalget i 2013.

Målingen er utført mellom 25. februar og 1. mars. 972 stemmeberettigede er intervjuet. Tallene fordeler seg slik:

Ap 27,4 (+0,9), Frp 10,2 (-1,5), Høyre 24,8 (+1,2) KrF 3,7 (-0,4), Sp 12,8 (+2,4), SV 8 (-0,8), Venstre 2,2 (-0,3), Rødt 4,8 (-1,4), MDG 3,6 (-0,2).

Feilmarginen på målingen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng og størst for de største partiene.

