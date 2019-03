Riksadvokaten advarer mot å gi fjellstyrene politimyndighet

innenriks

– Jeg gir full tilslutning til Økokrims prinsipielle tilnærming i et meget viktig spørsmål, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Rett24.

Bakgrunnen er høringsrunden om den offentlige utredningen (NOU 2018:11) om forslag til ny fjellov som nettopp er avholdt. Her foreslår flertallet en hjemmel som gir private fjellstyrer adgang til å føre et omfattende offentligrettslig oppsyn i statsallmenningene etter både naturmangfoldloven, motorferdselsloven, friluftsloven og viltloven.

Oppsynspersonellet skal kunne få begrenset politimyndighet for å ivareta disse oppgavene.

Forslaget er avsagt under dissens. I mindretallet finner vi blant andre utvalgets leder, den nå pensjonerte høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. Mindretallet skriver:

«Mindretallet er betenkt over rolleblandingen som ligger i at fjellstyrene som har inntekter fra jakt og fiske med hytteutleie og annet, og som representerer bruksrettshaverne, også skal ha rollen på vegne av offentlige myndigheter med å stå for en objektiv og uavhengig håndhevelse av lovregler.»

Økokrim bruker sterkere ord enn mindretallet, og kaller forslaget «svært uheldig»

