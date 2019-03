Tolv og et halvt års forvaring for voldtekter og mishandling

innenriks

I en nesten 40 sider lang dom fra Lofoten tingrett beskrives voldtekter, vold, trusler, mishandling, tvang og manipulering.

Tingretten mener den ene av kvinnene levde under et vedvarende fryktregime i sju år.

Retten mener den andre kvinnen var utsatt for mer enn ti voldtekter der hun var ute av stand til å motsette seg handlingene.

Mannen hadde et forhold til begge kvinnene. Han har erkjent straffskyld for det meste i tiltalen. Han er også tidligere dømt til fengsel i fire år og to måneder for å ha begått overgrep da han selv var tenårig.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale kvinnene og to barn oppreisningserstatning på i alt 925.000 kroner.

Truet til å drepe

Handlingene mannen er dømt for består blant annet av slag, klyping, spark, kvelertak og drapstrusler.

Ifølge dommen presset mannen kvinnene til seksuell omgang. Han presset også kvinnene til seksuell omgang med hverandre. Kvinnene ble ifølge dommen også tvunget til å drikke hans urin.

Ved en anledning truet mannen den ene kvinnen til å si at hun måtte drepe den andre ved å helle etsende væske over henne. Hvis hun ikke gjorde det, ville han drepe kvinnen og utslette hele familien hennes, står det i dommen.

Gjentakelsesfare

Kvinnene ble også tvunget ut i snøstorm uten yttertøy, og barna fikk beskjed om at de aldri skulle få se moren sin igjen, heter det i dommen.

Lofoten tingrett begrunner forvaringsdommen med at det er en reell og kvalifisert fare for at mannen på nytt vil begå alvorlige volds- og seksuallovbrudd. Retten viser til at det både i denne saken og i saken mannen er dømt for tidligere, dreier seg om en rekke overgrep over lang tid.

