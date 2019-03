Fyll og masseslagsmål i Holmenkollen etter rolig start

innenriks

En 16 år gammel gutt ble slått ned og en 18 år gammel mann falt ned en skrent nær Holmenkollen T-banestasjon og ble kjørt til sykehus med alvorlige skader. 18-åringen gikk langs en vei, og støttet seg på en stolpe før han falt.

– Han falt rundt seks meter i fritt fall, og rullet deretter videre nedover. Ifølge vitneopplysninger var vedkommende beruset, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

Rundt 30.000 mennesker var i Holmenkollen for å se femmila. Det gikk lenge knirkefritt for seg, men utover formiddagen oppsto det bråk flere steder. Bare på en halvtime var det to-tre tilfeller av ordensforstyrrelser, meldte politiet i 12-tiden lørdag.

– Folk knuffer, slåss og er beruset, sa Stokkli til NTB.

Én skadd i masseslagsmål

Blant annet var det et masseslagsmål med 20 til 30 personer i alderen 16 til 20 langs løypetraseen.

– Vedkommende som ble slått bevisstløs, er 16 år. Han er nå ved bevissthet og tatt bort av helsepersonell, sa operasjonslederen til Aftenposten.

En person ble anholdt for ordensforstyrrelse fordi han var «meget ufin og aggressiv overfor andre publikum», meldte politiet på Twitter.

Det var også en del overstadige berusede ungdommer som fikk helsehjelp.

Iverksatte flere tiltak

Fjorårets kalas i Holmenkollen endte i skandaløse tilstander, med kaos ved T-banen og flere skadde, slåssing og et voldsomt fylleslag. I tillegg lå det store mengder søppel igjen i skogen.

Det ble derfor satt inn ekstra beredskap rundt Holmenkollen Skifestival i år. Betydelig flere vakter og politi er satt inn, i tillegg til flere gjerder og søppelkasser. Skifesten ble samtidig fremskyndet til klokka 10 for å hindre bråk.

– Jeg har inntrykk av at det har gått roligere for seg i år sammenlignet med i fjor. Det har vært mye festing ute i skogen, men politiet og vekterne har håndtert mesteparten av det, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival til NTB.

Rolig natt

Natt til lørdag forløp rolig uten ordensforstyrrelser.

– Vi har hatt folk der oppe stort sett hele natten. Vi har bare fått meldinger om at det har vært veldig god stemning blant dem som har overnattet. Går det like bra som det har gått til nå, så blir vi veldig glad for det, sa operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt til NRK lørdag morgen.

Rundt 2.000 mennesker overnattet i Nordmarka natt til lørdag, opplyste politiet til VG.

