Mann til sykehuset etter å ha blitt slått ned i Skien

innenriks

Det bekrefter operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Rune Hunshamar, til NTB klokken 2.55.

Politiet ble varslet om hendelsen i Telemarksgata av et vitne klokken 2.38. Mannen var bevisst, men lå på bakken da nødetatene ankom og ble fraktet til sykehuset.

– Jeg kjenner ikke til alvorlighetsgraden annet enn at han har skader som må behandles på sykehuset, sier Hunshamar, og tilføyer at det ikke er gitt signaler om at skadene er livstruende.

Det var ingen gjerningspersoner på stedet da politiet kom, og de jobber natt til lørdag med å komme i kontakt med vitner.

(©NTB)