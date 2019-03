E6 i Akershus delvis åpnet etter utforkjøring

innenriks

E6 ved Vestby i Akershus ble stengt i både nord- og sørgående retning etter at et vogntog havnet på tvers og delvis sperret veien i begge retninger. Ingen ble skadd i utforkjøringen.

Like før klokken 1.30 melder Veitrafikksentralen at veien er åpnet for trafikk i retning Moss, men at den fortsatt er stengt mellom Sonsveikrysset og Vestby sør i retning Oslo mens det pågår opprydningsarbeid. Vogntoget sto ifølge NRK fast over to autovern.

– Bergingen vil holde på utover natta. Det vil ta litt tid, og det er mye autovern som er ødelagt, sa trafikkoperatør Trude Lindstad, ved Veitrafikksentralen i Øst til statskanalen en halvtime over midnatt.

Også på E6 mellom Sarpsborg og Halden i Østfold ble det meldt om flere trafikkulykker lørdag. Øst politidistrikt opplyste at bilene hadde sklidd av veien. Heller ikke her var det meldt om personskader.

Flere politipatruljer rykket ut til veistrekningen og saltbil ble tilkalt.

