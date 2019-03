Mann i 50-årene omkom i snøskred i Sunnmørsalpene

innenriks

Skredet gikk i Sykkylven kommune i retning ned mot Langsætra og ble meldt fra politiet klokka 16.33. Brunstadhornet er 1.524 meter høyt og turen opp betegnes som ekstra krevende på UT.no.

Klokken 23.14 bekrefter politiet i Møre og Romsdal at mannen som ble tatt av skredet, omkom. Pårørende er varslet.

Kvinne hentet ut

Mannen som omkom var ifølge Sunnmørsposten en del av et turfølge på to personer. Kvinnen som var sammen med ham, meldte selv fra om hendelsen.

Hun ble ved 19-tiden fløyet ut fra området og brakt til sykehuset med redningshelikopter.

– Tilstanden hennes er så vidt jeg vet at hun er uskadd, men hun er selvfølgelig berørt av det som har skjedd, sier innsatsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Stian Vikås, til NRK Dagsnytt ved midnatt.

– Det vi vet er at hun kom seg ut av skredet og har selv søkt fram personen som lå i skredet og gravd han fram. Men på grunn av omstendighetene og for sin egen sikkerhet så har hun da måtte ta seg en annen plass for å komme i kontakt med politiet, tilføyer han.

Redningsaksjonen ble avsluttet i 20-tiden. Ifølge Sunnmørsposten vil arbeidet med å hente ut den omkomne bli igangsatt søndag.

Seks skred

Det gikk seks skred på Sunnmøre i løpet av dagen, skriver Sunnmørsposten.

Ved 15-tiden lørdag gikk det et skred på Ystevasshornet i Sykkylven, som anslås å være rundt 30 meter bredt og 30 til 40 meter dypt. Ingen personer ble tatt eller skadd i skredet, ifølge avisen.

I tillegg utløste et turfølge et snøskred på Sandegga i Austefjord i 14-tiden. Heller ikke der kom noen til skade. Det gikk også skred på østsiden av Grødalstindane i Ørsta og Hjørundfjorden.

Moderat snøskredfare

Ifølge varsom.no er snøskredfaren for Sunnmøre moderat, ettersom vind har flyttet nysnø slik at det har blitt dannet flak. I varselet oppfordres folk til å være forsiktig i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg.

I Romsdal er farevarselet satt opp til nest høyeste nivå – oransje – på grunn av et lite lag med nysnø.