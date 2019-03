Dobbeltdrapstiltalt kvinne i Kristiansand vil forklare seg

innenriks

Det opplyser forsvareren hennes, advokat Olav Sylte, til NTB.

Mandag var forsvareren sammen med de andre partene i saken i et forberedende rettsmøte for å drøfte fremdriften i saken, som kommer opp for Agder lagmannsrett fra 19. mars.

– Jeg har informert retten om at hun ønsker å forklare seg, sier Sylte, som ikke ønsker å kommentere hva som er bakgrunnen for kvinnens avgjørelse.

Kvinnen har ikke forklart seg, verken for politiet eller retten, siden hun ble siktet i saken. Sylte sier han ikke vil innkalle noen nye vitner til ankesaken.

I slutten av februar ble 43-åringen dømt til 21 års forvaring for drap på faren og ekssamboeren.

Det er 17 år siden kvinnens far ble funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen. Farens grav ble åpnet i desember 2017, og det ble da påvist beroligende stoffer i kroppen.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

