Eksplosjonsfaren over etter brann på Bryn i Oslo

innenriks

Brannen brøt ut i en feiebil og spredte seg så til et verksted.

Flere gassflasker eksploderte i brannen, og politiet og skarpskyttere jobbet hele ettermiddagen med å forsøke å skyte hull i en gassflaske som inneholdt acetylen, eller sveisegass, for at denne ikke skulle eksplodere. Tykk røyk førte dårlig sikt, noe som gjorde vanskeliggjorde arbeidet.

Brannmannskaper fikk kontroll på brannen i løpet av kvelden, men på grunn av ulming og varmegang rundt gassflasken var det likevel eksplosjonsfare.

Ved 21-tiden mandag kveld opplyste politiet at de hadde fått skutt hull på flasken.

Sperret av stort området

De fleste sperringene ble dermed opphevet. Unntaket var delene av Tvetenveien som går over en bro fordi det er uklart om bærekonstruksjonen i broen er skadd på grunn av varmegang.

Politiet meldte om brannen like før klokken 14 mandag ettermiddag, og sperret av et stort område etter at brannvesenet anbefalte en sikkerhetsavstand på 300 meter.

Ingen ble skadd i hendelsen. Fire personer jobbet på stedet, men ble gjort rede for.

En rekke personer som befant seg innenfor det sperrede området ble evakuert, og politiet anbefalte personer utenfor sonen på 300 meter å lukke dører og vinduer på grunn av røyken.

Åpnet for trafikk

Hendelsen fikk også konsekvenser for trafikken i området. I tillegg til Tvetenveien ble Ole Deviks vei er sperret.

Det ble dessuten stengt for trafikk på toglinjen mellom Bryn og Grorud, opplyser Bane Nor.

Det ble ved 21-tiden åpnet for at tog kan passere, men normal trafikk igangsettes ikke før tirsdag morgen, opplyser politiet.

