LO: – Nå er det arbeidstakernes tur

Med de to delegasjonene trygt plassert rundt forhandlingsbordet i NHOs lokaler overrakte Almlid og Gabrielsen hverandre de respektive kravene for oppgjøret klokken 13 mandag ettermiddag.

Fra LOs side er hovedkravet tydelig: Etter flere år med moderasjon, er det på tide at norske arbeidstakere får en tydelig økning i kjøpekraften.

– Både vi og NHO er enige i at vi er inne i en normal konjunktursituasjon. Det betyr at det er rom for mer normal lønnsdannelse, sier Gabrielsen til NTB.

– Sagt på godt norsk: Vanlige arbeidsfolk skal kjenne på lommeboka at det er lønnsoppgjør i år.

– Blir tøffe tak

Hos motparten NHO er hovedkravet at konkurransekraften i norske bedrifter skal styrkes gjennom årets oppgjør. Det er ikke nødvendigvis forenelig med økning i reallønna, men i år mener arbeidsgiversiden det er mulig å få i både pose og sekk.

– Primærmålet vårt er å styrke konkurransekraften, men i år mener vi det er fullt mulig å få til begge deler. Da bør det også skje, sier Almlid til NTB.

Han forventer knallharde diskusjoner i tiden framover, selv om stemningen var god under mandagens møte og NHO og LO allerede er enige i at det er rom for kjøpekraftsøkning.

– Stemningen er alltid god på dette tidspunktet, for dette er parter som har respekt for hverandre. Nå starter forhandlingene for alvor, og jeg er sikker på at det blir en del tøffe tak framover, sier Almlid.

Kamp om lavlønnstillegg

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Striden om AFP er skjøvet unna til neste år.

I tillegg til det generelle lønnstillegget har LO i år bedt om et ekstra løft for de lavtlønte, som ifølge statistikken sakker akterut i forhold til de med høyest lønn.

– Dette er også viktig med tanke på likelønnsperspektivet. Et slikt løft vil treffe mange kvinner, påpeker Gabrielsen.

Dette kravet kan bli en nøtt i forhandlingene. Mens NHO vil at et eventuelt lavlønnstillegg bare skal gå til grupper som ikke forhandler lønn lokalt, vil LO etter alt å dømme kreve at alle lavtlønte skal få et sentralt lønnstillegg, skriver Frifagbevegelse.

Almlid vil foreløpig ikke kommentere kravet om lavlønnstillegg.

– Dette er noe av det vi skal forhandle om i dagene framover, så det får vi komme tilbake til, sier han.

Frist torsdag

Verken Almlid eller Gabrielsen vil heller komme med noen konkrete tall på hva slags lønnstillegg de ønsker seg.

Fra annet hold har kravene vært langt tydeligere. Fellesforbundet-leder Jan Eggum har uttalt at han vil se en lønnsøkning på minst 4 prosent, mens Stein Lier Hansen hos motparten Norsk Industri har uttalt at det er helt uaktuelt å se tretallet.

Fristen for enighet mellom LO og NHO er ved midnatt torsdag denne uka. Blir de ikke enige da, går oppgjøret til mekling. I så fall har Riksmekleren satt av 30. og 31. mars til mekling.

Blir det ikke enighet da heller, kan det bli streik tidligst mandag 1. april. Streik er imidlertid høyst uvanlig i såkalte mellomoppgjør.

