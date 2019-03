LO og NHO i gang med lønnskampen

innenriks

Med de to delegasjonene trygt plassert rundt forhandlingsbordet i NHOs lokaler overrakte Almlid og Gabrielsen hverandre de respektive kravene for oppgjøret klokken 13 mandag ettermiddag.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Striden om AFP er skjøvet unna til neste år.

Partene har frist til å komme til enighet innen 14. mars. Hvis ikke går oppgjøret til mekling med tentativ frist ved midnatt 31. mars. Finner de ingen løsning da heller, blir det streik. Dette er imidlertid sjeldent i mellomoppgjør.

Økt kjøpekraft og reallønnsøkning for alle medlemsgrupper er hovedkravene til LO i årets oppgjør. I tillegg krever de likelønn, et ekstra løft for lavtlønte, og sikring av garantiordningene.

For NHO vil det sentrale være å styrke konkurransekraften for norske bedrifter. Arbeidsgiversiden har også gitt beskjed om at det er rom for reallønnsvekst i årets oppgjør, ettersom pilene peker rett vei igjen i flere bransjer.

De har imidlertid understrekt at vi på ingen måte er på vei inn i noen høykonjunktur.

– I den delen av norsk økonomi som er mest relevant for forhandlingene, nemlig industrien, gikk det overraskende dårlig i fjor. Det var fall i inntjeningen og sågar negative resultater i verkstedsindustrien, og lønn som andel av verdiskapingen i denne delen av næringslivet nærmet seg 90 prosent. Det er det høyeste på 40 år, påpekte NHOs sjeføkonom Øystein Dørum tidligere denne måneden.

