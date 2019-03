Røde Kors holdt minnestund for norsk ansatt savnet etter flystyrten i Etiopia

innenriks

Røde Kors bekreftet søndag at Aadland fra Bergen er blant de savnede etter at et fly fra Ethiopian Airlines styrtet på vei til Nairobi søndag.

Mandag var kollegaer samlet til en minnestund ved Røde Kors-kontoret i Oslo. Minnestunden ble også strømmet til Røde Kors sine region- og lokalkontorer.

– Karoline hadde nettopp fylt 28 år og var på vei til Kenya og Burundi. Hun var på vei til å gjøre det hun elsket, nemlig å hjelpe andre, sa generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland under minneseremonien.

Flagger på halv stang

Aadland var økonomiarbeider i internasjonal avdeling. Hun hadde jobbet i Røde Kors i under ett år da ulykken skjedde, men hadde gjort dypt inntrykk hos kollegene i organisasjonen. De er sterkt preget av hendelsen.

– Hun var et veldig varmt menneske som det var lett å komme i kontakt med. Samtidig var hun en veldig dyktig økonom, som hadde et stort ønske om å bruke ferdighetene sine til å hjelpe andre, sier Apeland til NTB.

Røde Kors har ikke mottatt noen bekreftelse fra flyselskapet eller myndighetene, og Aadland har derfor status som savnet.

Organisasjonen har fremlagt minneprotokoll på Røde Kors-kontoret i Oslo, og flagger mandag på halv stang.

– Positiv og kjempedyktig

Karoline Aadlands nærmeste sjef, Marte Kristin Fremstedal beskriver 28-åringen som et eneste stort smil og en flink økonom.

– Hun var kjempedyktig, kreativ og positiv. Hun elsket jobben og gjorde den utrolig grundig, sa Fremstedal under minneseremonien.

Mandag skulle Aadland vært i møte i Nairobi med kollegene sine for å diskutere tiltak mot korrupsjon, som var en av de mange tingene hun jobbet med innen økonomi.

– De er i sjokk akkurat som oss, sa Fremstedal.

Ingen overlevde da Boeing 737-flyet fra Ethiopian Airlines, som hadde 149 passasjerer og et mannskap på åtte om bord, styrtet mellom Addis Abeba og Kenyas hovedstad Nairobi. Ulykken skjedde søndag morgen, seks minutter etter at 737-maskinen tok av fra Etiopias hovedstad.

(©NTB)