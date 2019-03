Tolv nye villrein felt i det ekstraordinære uttaket i Nordfjella

innenriks

Miljødirektoratet har vedtatt at inntil 55 voksne villreinbukker skal tas ut i Nordfjella sone 2, i perioden 1. februar til 12. april 2019. Vinterfellingen startet 26. februar og til nå er 19 dyr felt.

Den ekstraordinære fellingen gjøres i regi av Statens naturoppsyn (SNO).

– Skrantesyke er en dødelig dyresykdom. For å utrydde den i Norge, og unngå at flere hjortedyr smittes, må vi hindre spredning, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Å ta ut 55 dyr på vinteren er utvilsomt en belastning for villreinstammen i sone 2.

– Miljødirektoratet vurderer likevel at tiltaket er nødvendig. Målet er å bli tilstrekkelig sikre på om bestanden er smittet eller ikke, og gjennom det hindre potensiell spredning av skrantesyke (CWD).

Vinteruttaket er igangsatt som et supplerende tiltak til ordinær jakt, blant annet på grunn av at det ble felt betydelig færre dyr enn forventet under den ordinære jakta i 2018. For å friskmelde flokken krever Mattilsynet 99 prosent sikkerhet, men det tar noe lenger tid å oppnå.

Nordfjella omfatter seks kommuner, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik, i de tre fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Sone 2 er området sør for fylkesvei 50 Hol-Aurland.

(©NTB)