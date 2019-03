Ap om NSBs nye navn: – Galskapen vil ingen ende ta

innenriks

– Galskapen vil ingen ende ta, sier transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli til nyheten om navnebyttet.

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging og sikkert enda flere direktørstillinger. Dette er feil bruk av ressurser, fortsetter han.

SV-leder Audun Lysbakken hevder direktørene i NSB frivillig gitt fra seg sin største fordel, sin historie og sin tilknytning til fellesskapet.

– Regjeringens jernbanereform har gitt oss er flere direktører og nye, fjollete navn, sier han.

Han varsler at partiet – når det kommer til makten – vil samle bane og tog i et felles selskap. Det skal ha et skikkelig navn, for eksempel NSB, varsler Lysbakken.

– Dette er en trist dag for jernbanen og for hele Norge, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

– Jeg har forståelse for at NSB ønsker å vise at de er nyskapende og moderne når regjeringen nå har lagt opp til omfattende konkurranseutsetting på norsk jernbane, men jeg tror de har valgt helt feil strategi, fortsetter han.

Gjelsvik vil be samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) redegjøre for navnebyttet i Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes lurer på hvor mye navnebyttet koster:

«Skal man gråte eller le? Og hvor mye koster dette meningsløse navneskiftet oss?», spør han.

