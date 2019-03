Det britiske Underhuset stemte ned brexitavtalen igjen – NHO bekymret

innenriks

– Det er nå avgjørende at det britiske Underhuset onsdag stemmer ned forslaget om at Storbritannia skal gå ut av det indre marked uten noen avtale. Det vil i tilfelle få store negative konsekvenser for både norsk næringsliv, Storbritannia og også EU, sier direktør for internasjonal avdeling i NHO Tore Myhre.

391 representanter stemte imot, mens kun 242 stemte for i avstemningen i Underhuset tirsdag kveld.

– Vi er skuffet over at vi ikke fikk en avklaring tirsdag kveld som kunne ha fjernet den store usikkerheten og faren for en dramatisk hard brexit, sier Myhre.

De neste dagene skal det holdes avstemminger om hvorvidt Storbritannia skal forlate EU uten en avtale eller om utmeldingen fra EU skal utsettes.

Myhre sier det beste alternativet nå er at Underhuset onsdag stemmer ned hard-brexit-alternativet, for så å torsdag stemme for en utsettelse.

Det er det minst skadelige alternativet i denne omgang, mener Myhre.

