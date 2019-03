Nye inflasjonstall kan øke tariffkravene

innenriks

Mandag presenterte SSB nye tall for prisvekst og tirsdag møtes TBU (Teknisk beregningsutvalg). Resultatet vil sannsynligvis føre til økte lønnskrav, mener Parat.

Statistisk sentralbyrå (SSB) økte mandag sine prognoser for kjerneinflasjon fra 2,1 til 2,6 prosent for 2019. Tallene viste også at konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,8 prosent fra januar til februar.

Fagdirektør for samfunnsøkonomi i NHO, Torill Lødemel, sier de nye tallene som ble presentert av SSB mandag, kan påvirke lønnsforhandlingene.

Trolig TBU-oppjustering

– Partene møtes i TBU tirsdag morgen der de nye tallene som vil bli diskutert. Kommer TBU fram til at forutsetningene er endret, vil partene måtte ta dette med seg inn i de videre forhandlingene, sier Lødemel til Parat24.

Leder for TBU, Ådne Cappelen, sier de nye beregningene sannsynligvis vil føre til at TBU endrer sine tall i løpet av tirsdag.

– I våre tall har vi beregnet inflasjonen for 2019 til 2,3 prosent, ikke 2,1 som SSB opprinnelig hadde lagt til grunn, og vi vil nok øke inflasjonsberegningen til 2,4 prosent etter dagens møte, men endelig svar kommer i en pressemelding når møtet er slutt, sier Cappelen til Parat24.

Parat: Økte lønnskrav

Forhandlingsleder for YS i privat sektor, Vegard Einan, sier tallene vil føre til økte lønnskrav og en diskusjon om prognosene til TBU bør økes ytterligere.

– TBU bommet kraftig på inflasjonstallene i fjorårets oppgjør. Skal TBU opprettholde tilliten blant arbeidstakerne kan de ikke over tid ligge for lavt og bomme på inflasjonstallene. Dette er tall som er grunnleggende viktige for lønnsforhandlingene og for hva vi ender på i lønn for 2019, sier Einan.

