Tolldirektoratet får 900.000 kroner i gebyr fra Datatilsynet

NRK kunne i midten av februar fortelle at 80 millioner bilpasseringer er blitt videoovervåket uten hjemmel i loven. Nå har Datatilsynet konkludert i saken, etter å ha gransket den i flere måneder. Overvåkingen var ulovlig, slår Datatilsynet fast.

Overvåkingen har foregått med tollernes kameraer både ved grensen og i innlandet, såkalte veivalgskameraer.

– Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Høyere gebyr med ny lov

Gebyret er fastsatt etter den gamle personvernloven som nå er blitt erstattet.

– Hadde vi vurdert lovbruddene opp mot den nye loven, hadde gebyret trolig blitt langt høyere, sier Thon.

Datatilsynet advarte allerede i mars 2017 om at Tolldirektoratets overvåking var inngripende for personvernet, og at den manglet hjemmel. I begynnelsen av 2018 varslet også Tolldirektoratets egne jurister om at overvåkingen var ulovlig.

Datatilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer.

Datatilsynet sier de har lagt vekt på at Tolldirektoratet har overvåket 80 millioner passeringer, og antall berørte personer anslås til sju-åtte millioner.

Tolletaten skal drive overvåking av grensekryssende trafikk, men de har også registrert og lagret data fra kameraer som Statens vegvesen har utplassert mange steder i landet. Dette er kameraer som Tolldirektoratet ikke skal ha tilgang til opplysninger fra, ifølge Datatilsynet.

Samfunnsoppdrag

Tolletaten har tidligere erkjent at personvern og informasjonssikkerhet ikke har vært godt nok ivaretatt, men de sier ryddearbeidet er kommet godt i gang.

– Vi erkjenner at tolletaten over tid har prioritert smuglingsbekjempelse på bekostning av personvernhensyn. Disse forholdene har vi nå systematisk kartlagt og vurdert. Vi har satt av betydelige ressurser for å få orden i eget hus og er godt i gang med ryddejobben, sa tolldirektør Øystein Børmer da saken ble kjent i februar.

Han opplyste da at det er etablert et omfattende prosjekt for personvern og informasjonssikkerhet i tolletaten med en foreløpig kostnadsramme på 200 millioner kroner. Statsbudsjettet for 2019 inneholder også en betydelig satsing på tolletaten, blant annet til en ny IT-løsning på kontrollområdet.

– Samtidig er det viktig å huske etatens samfunnsoppdrag. Vår oppgave er å sikre etterlevelse av lover og regler i forbindelse med grensekryssende vareførsel, bidra til korrekte skatte- og avgiftsgrunnlag, beskytte norsk næringsliv mot useriøse aktører og hindre ulovlig innførsel av varer som våpen, narkotika og andre helseskadelige produkter, sa tolldirektøren.

Til NRK sier Børmer dette:

– Dette er en sak vi tar på største alvor, og det er jo bakgrunnen for at vi iverksatte vår egen gransking av disse forholdene. Da vi avdekket avvikene, varslet vi Datatilsynet om disse forholdene selv.