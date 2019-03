Aftenposten: Farouk Abdulhak ønsker en løsning på saken

innenriks

Han har bedt flere sentrale aktører om et møte i Jemen der han bor, skriver Aftenposten.

– Jeg er blitt kontaktet og er i dialog med en mellommann som har dype forgreninger inn i Houthi-grupperingene i Jemen. Vi planlegger for et møte mellom Farouk Abdulhak, hans advokat, Houthi-lederen Abdulmalek al-Houthi og meg, sier Patrick Lundevall-Unger til avisen.

Han bistår familien til Martine Vik Magnussen og leder også «Justice for Martine- stiftelsen.»

Vil få Abdulhak til Storbritannia

Etter det Aftenposten kjenner til, vil møtet og samtalene handle om Farouk Abdulhaks mulige retur til Storbritannia, og de betingelser og krav han setter for å forklare seg for britiske myndigheter.

Andy Partridge, som er sjefetterforsker ved avdelingen for drap og alvorlig kriminalitet ved Metropolitan Police i London, mener et møte med Abdulhak er realistisk å gjennomføre om to-tre måneder.

Han er i Norge i forbindelse med at det torsdag er elleve år siden Martine Vik Magnussen ble funnet drept.

Partridge understreket onsdag at politiet ikke vil gi opp saken. Han opplyser at politiet vil publisere innlegg på sosiale medier på arabisk de kommende dagene for å forsøke å nå dem som er i kontakt med Abdulhak.

– Gir aldri opp

– Denne saken vil ikke forsvinne uansett hvor mange år som går. Mine politimenn vil ikke gi opp å søke rettferdighet for Martine og hennes familie og venner som fortjener en form for avslutning på det som må være et utenkelig mareritt, sier Partridge i en uttalelse.

Martine Vik Magnussen (23) fra Asker ble 4. mars 2008 funnet voldtatt og drept i London. Hun ble funnet i et kjellerrom i leilighetskomplekset til sin studievenn Farouk Abdulhak. Han er den eneste mistenkte i saken.

