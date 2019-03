DNA-profilen i Sjøvegan-saken er identisk med profilen til drapstiltalte

innenriks

– Ja, svarte tiltalte da dommeren spurte om det fortsatt er slik at han ikke erkjenner skyld etter tiltalen for forsettlig drap.

Den 38 år gamle, srilankiske mannen avviser enhver form for skyld etter drapstiltalen mot ham. Han medgir å ha hatt et kortvarig intimt forhold til avdøde for over 20 år siden, og hevder han ikke vet hva som har skjedd med henne i ettertid. Det kan forklare hvorfor hans DNA er funnet på kroppen til kvinnen, mener han.

Saken startet i Nord-Troms tingrett i Tromsø onsdag morgen, og skal behandles over drøyt tre uker.

Undersøkt på nytt i 2018

Han var allerede kort tid etter drapet i en gruppe på 21 menn som ikke kunne utelukkes å ha DNA-profilen i det biologiske materialet som ble sikret under obduksjonen på Universitetssykehuset i Tromsø. Men svakere DNA-teknologi og politiets håndtering av materialet gjorde at det ikke var mulig å hente ut en fullstendig DNA-profil den gangen.

– I 2017 ble DNA-teknologien forbedret, sa aktor, statsadvokat Torstein Lindquister, da han holdt sitt innledningsforedrag.

– Det førte til at Oslo universitetssykehus tok fram og undersøkte ekstrakter fra sekretet og undersøkte dette på nytt. Konklusjonen var at DNA-profilen er identisk med tiltaltes DNA-profil, sa Lindquister.

Sentralt tema

Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet drept i ruinene av sitt nedbrente hus i Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt. Det over 20 år gamle drapet har siden vært en av Norges uoppklarte drapssaker.

– Tiltalte ble avhørt en rekke ganger i 1998, og den eneste kontakten han forklarte da at han hadde hatt med Bendiktsen var at han hadde gått i 17. mai-toget og hadde jobbet i hagen hennes sammen med flere andre. Han forklarte aldri da at han hadde noe intimt forhold til avdøde. Det er noe som er kommet i ettertid, sa Lindquister.

– Det er åpenbart at dette blir et sentralt tema, og det blir sentralt om hans forklaring er troverdig eller ikke, sa statsadvokaten.

