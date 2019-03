Nå kan du bli astrolog med støtte fra Statens lånekasse

innenriks

Astrologiskolen Herkules har nå fått godkjent sin fagskoleutdanning i astrologi etter en over fem år lang søknadsprosess, melder Morgenbladet.

Astrologi er ifølge Store norske leksikon «læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og jorden».

Målet med astrologiutdanningen er å gi «grunnleggende forståelse for horoskoptolkning». Det godkjente grunnkurset skal starte opp i Oslo i 2020 og skal kunne følges opp av en todelt profesjonsutdanning.

Oppfyller krav

Overfor Morgenbladet bekrefter Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – som har ansvar for vurdering og godkjenning av høyere utdanning i Norge, at utdanningstilbudet er blitt godkjent. Dermed kvalifiserer studiet til lån og stipend i Lånekassen.

– Det oppfyller kravene til akkreditering slik de er utformet i lov og forskrift, sier seksjonssjef Helén Sophie Haugen i Nokut til Morgenbladet.

I vedtaket skriver den sakkyndige komiteen følgende:

«Vi har kommet fram til at utdanningen oppfyller alle kravene som stilles til fagskoleutdanning, og dermed følger det at utdanningen anbefales akkreditert gitt NOKUTs regelverk. Det vil ikke si at vi slutter oss til det virkelighetsbildet/trossynet som søkeren formidler».

Til tross for at fagskoleutdanning er definert som høyere utdanning, har ikke fagskolene krav om å basere seg på vitenskap.

Da Stortinget vedtok den nye fagskoleloven i mai i fjor, ble det slått fast at fagskoleutdanningen skulle gi «kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak», men Nokut fikk ikke innfridd sitt ønske om skjerpede krav til yrkesrelevans, ifølge Morgenbladet.

Frp: – Humbug

Lederen for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), reagerer på at skattepenger blir brukt på «humbug».

– Horoskoper er underholdning, ikke pensum. Folk må selvsagt få bruke penger på hva de vil, men å bruke skattepenger på humbug som astrologi, er helt forkastelig. Å la stjernetyding bli offentlig godkjent utdanning, svekker fagskolenes omdømme, som Frp lenge har jobbet for å styrke, sier Steffensen.

Han sier de vil følge opp saken med Kunnskapsdepartementet og jobbe for å få på plass klare krav.

Aps Jorodd Asphjell, som også sitter i utdannings- og forskningskomiteen, er også svært kritisk:

– Arbeiderpartiet har i flere år jobbet med å heve kvaliteten og anseelsen til fagskolen. Vi mener at dette vil bidra til å svekke fagskolene som en seriøs aktør. Da den nye fagskoleloven ble behandlet våren 2018, var Arbeiderpartiet opptatt av å få plassert fagskolen som høyere yrkesfaglig utdanning for dermed å heve status og betydningen for denne utdanningen, sier Asphjell, som var saksordfører for den nye fagskoleloven.

– NHOs kompetansebarometer slo fast at næringslivet har et sterkt behov for denne type kompetanse, men det var ingen som etterlyste fagskoleplasser innen astrologi! Arbeiderpartiet mener at vi nå må benytte tiden til å videreutvikle fagskolen som et viktig og seriøst tilbud for utdanning av fagfolk med høyere yrkesfaglig utdanning, sier Asphjell.

