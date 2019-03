Norwegian vil sende hele MAX-regningen til Boeing

innenriks

Det opplyser kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24.

– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sier kommunikasjonssjefen.

Han mener flyselskapet har juridisk grunnlag for dette, selv om amerikanske myndigheter eller Boeing selv ikke har tatt avgjørelsen om å sette flyene på bakken.

– Ja, det mener vi. Dette er en helt ny flytype og man må forvente at den kan benyttes i kommersiell trafikk uten forsinkelser, sier Sandaker-Nielsen.

