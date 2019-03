Påstand om ett år og ti måneders fengsel for ekspolitimann

innenriks

Saken går for Gjøvik tingrett, og aktor, Per Martin Utkilen i Spesialenheten for politisaker, la ned påstand i saken onsdag ettermiddag, ifølge NRK.

I prosedyren kom det også ifølge Hamar Arbeiderblad fram at Spesialenheten mener at den tidligere politimannen har brukt en kriminell fra narkomiljøet til å manipulere sakens hovedvitne helt fram til de siste dagene.

Beskyldt for manipulering

– Etter Spesialenhetens syn har tiltalte via denne personen forsøkt å manipulere bevisførselen. Denne personen forsøker å få henne til å komme med utsagn som kan brukes mot henne under rettssaken, sa aktor Utkilen.

I retten ristet den tiltalte på hodet over påstandene. Han nekter for å ha misbrukt stillingen sin, samt for de andre forholdene i tiltalen.

Spesialenheten for politisaker mente i utgangspunktet at den 51 år gamle mannen gjentatte ganger fra 2009 til 2014 hadde seksuell omgang med en kvinne, samtidig som han fikk kildeopplysninger fra henne om narkotikamiljøet i Gjøvik.

Redusert tiltale

Ifølge tiltalen var det mannens stilling som sentral og høytstående polititjenestemann som gjorde det mulig for ham å misbruke henne på denne måten. Underveis i saken ble varigheten på det angivelige forholdet redusert til perioden fra februar 2009 til sommeren samme år.

Tiltalen omfatter også tyveri og underslag av narkotika fra beslagsrommet til politiet, samt at mannen skal ha oppbevart en rekke narkotikabeslag på sitt eget kontor. Spesialenheten mener at han hadde til hensikt å stjele narkotikaen.

