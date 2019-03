Solberg: – Halvparten av befolkningen skal bo i Høyre-kommuner

innenriks

– I regjering har vi fått gjennom mange gode endringer og levert mange gode resultater. Barna lærer mer i skolen, flere får behandling ved sykehus, og det skapes nye jobber både i byer og distrikter, sier Solberg.

Hun og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie møtte onsdag pressen på Vega Scene i Oslo i forkant av Høyres landsmøte på Gardermoen.

Der skal partiet legge en slagplan for hvordan de skal løfte fram egen politikk etter en vinter preget av diskusjoner og kompromisser i arbeidet med å få på plass en borgerlig flertallsregjering.

– Det er ingen lett jobb verken å vinne tilbake de kommunene vi styrer i dag eller å vinne nye, og det ligger an til tette valg i flere av de store byene. Men jeg mener vi har gode lag og mange nye gode ideer for landets kommuner, sa Solberg.

– Nå et halvt år før lokalvalget ligger vi an til å gjøre det bedre enn vi gjorde det i 2015. Vår ambisjon er at halvparten av Norges befolkning skal ha gleden av å bo i en Høyre-styrt kommune, fortsatte hun.

Verdiskaping

I løpet av helgens landsmøte skal Solberg og resten av Høyre-delegatene ta stilling til tre storresolusjoner, samt for første gang på elleve år vedta et nytt prinsipprogram.

Lokal verdiskaping, lokal velferd og utenrikspolitikk er de overordnede temaene, og de omstridte forslagene er mange. Tiggeforbud, aktiv dødshjelp, lakseskatt, pappapermisjon, mobilforbud og fraværsgrense i ungdomsskolen er blant forslagene som ventes å skape debatt, og det ligger også an til omkamp om når NATOs toprosentsmål skal nås.

Partilederen selv tror debatten om hva vi skal leve av i framtiden kommer til å prege landsmøtet.

– I store deler av norsk politikk er ikke verdiskaping tema lenger. Men dette er en av de aller viktigste diskusjonene framover. Vi er nødt til å jobbe med omstilling i Norge og skape flere grønne, private arbeidsplasser, sa Solberg.

– Denne debatten vil bli større og er helt nødvendig. Om ikke lenge vil vi trenge flere bein å stå på. Det haster med en enda mer verdiskapende politikk, slo statsministeren fast.

Vil ikke flagge egne standpunkter

Solberg har i 2019 vært Høyre-leder i 15 år og statsminister i seks av dem. Meningsmålingene viser at hun som partileder stort sett står fjellstøtt hos velgerne, selv i perioder der partiet har slitt.

Statsministeren er klar over sin politiske tyngde, og trådde under onsdagens presseseanse varsomt da hun fikk spørsmål om hvordan hun selv stiller seg til de omstridte forslagene som skal diskuteres på landsmøtet.

– Mitt prinsipp er at jeg ønsker være tilbakeholden med å si hva jeg vil gjøre i de enkelte sakene, for det vil egentlig legge bånd på hele debatten i partiet, sa Solberg.

Olje og gass

Nestlederne var på sin side ikke redde for å flagge egne standpunkter i forkant av landsmøtet. Sanner gjorde det blant annet klart at han er imot å innføre tiggeforbud, mens Høie uttalte at han i år er åpen for å endre mening etter å ha stemt for sist forslaget var oppe.

Spørsmålet om tigging er en del av forslaget til nytt prinsipprogram, som Sanner har ledet arbeidet med å utforme. På den annen side glimrer begrepene «olje», «gass» og «petroleum» med sitt fravær i dokumentet, hvis innhold skal gjelde til 2030.

Sanner avviser at dette er et tegn på at Høyre sleper beina etter seg inn i klimaalderen.

– Det mener jeg at det ikke er. Prinsipprogrammet er veldig tydelig på at klimautfordringene er en av de største utfordringene vi står overfor, sier han til NTB.

(©NTB)