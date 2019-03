220 personer har fått oppnevnt verge mot sin vilje, viser undersøkelse

innenriks

Det fremgår i en opptelling foretatt av Statens sivilrettsforvaltning i etterkant av Tolga-saken.

18 av sakene er meldt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 18 i Nordland og 16 i Rogaland. De øvrige fylkesmannsembetene har ikke oppgitt tall til Kommunal Rapport.

Tallet 220 inkluderer saker hvor vergehaver har uttrykt et ønske om å avslutte vergemål, og hvor behandling av saken er påbegynt.

1. mars gikk fristen ut for å melde fra om uønsket vergemål. I januar ble det sendt ut brev til 17.000 vergehavere og deres verger, på bakgrunn av den såkalte Tolga-saken.

I fjor høst ble det kjent at tre brødre i Tolga i Hedmark var blitt satt under vergemål mot sin vilje. Brødrene var uten å vite det, oppført i kommunens register over psykisk utviklingshemmede. I ettertid har to av brødrene vært gjennom utredninger som slår fast at de ikke er det, mens den siste på et tidligere tidspunkt fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemming.

(©NTB)