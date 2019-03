innenriks

Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) ble torsdag siktet for å ha tent på parets bil for å vekke mistanke om at en forbrytelse var begått.

– Jeg er i sjokk. Jeg skjønner ingenting. Jeg håper PST tar feil. Nei, jeg er helt målløs av den siste utviklingen i denne saken, sier Carl I. Hagen til VG.

(©NTB)