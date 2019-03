Fire tenåringer i retten tiltalt for ran i Frognerparken

innenriks

Like før midnatt slo og sparket de fire en 69 år gammel mann gjentatte ganger i ansiktet og på kroppen, blant annet ved hjelp av en trepinne. 69-åringen falt deretter i bakken, og de fire holdt ham fast og tok med seg en klokke til en verdi av 135.000 kroner, en mobiltelefon og 1.500 kroner i kontanter, heter det i tiltalen.

Ranet og overfallet skjedde like ved Monolitten. To av tenåringene ble pågrepet kort tid etter ranet på ulike steder nordøst i Oslo.

– Det var et stygt ran, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til Aftenposten etter ranet.

Mannen kom seg hjem og fikk kona til å ringe og varsle politiet 15 minutter etter overfallet.

En av 16-åringene er i tillegg tiltalt for et ran på Holtet. En ung mann ble truet og frastjålet en Parajumper-jakke 31. oktober i fjor. Samme gutt er også tiltalt for bruk og besittelse av hasj, vold mot politiet og besittelse av et knokjern.

De fire tiltalte fyller alle 17 og 18 år i løpet av de nærmeste ukene. To av de tiltalte er for tiden i varetekt i ungdomsfengsel.

