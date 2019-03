Kontrollert nedbrenning av enebolig i Troms

innenriks

Politiet i Troms opplyste litt før klokken 3 på Twitter at huset i Rotsund i Nordreisa var overtent, og det var fare for spredning. Det var da uklart om det var folk i huset.

Det var tilfeldig forbipasserende ambulansepersonell som oppdaget brannen. De fikk ut to personer etter å ha knust en rute i huset.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt opplyste til Nordlys ved 3.30-tiden at det trolig ikke var noen i huset, men kunne ikke fastslå dette 100 prosent sikkert. En time senere opplyser politiet altså at alle registrerte beboere er gjort rede for.

Klokken 4.30 skriver politiet på Twitter at brannvesenet driver kontrollert nedbrenning på stedet, og at det ikke lenger er spredningsfare.

