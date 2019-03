Kraftig brann i leilighet på Nordstrand i Oslo, evakuering pågår

innenriks

– Det brenner kraftig i andre etasje på bygget. Brannen har trolig startet i tilknytning til en pizzarestaurant i bygget. Det er også flere butikker i bygningen. Det er trolig leiligheter i andre etasje i bygget, opplyser operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet opplyste klokken 22.35 at de er i gang med å evakuere bygget. De har ikke kontroll på hvor mange mennesker det eventuelt oppholder seg i bygningen og leilighetene.

Oslo-politiet tvitrer om at det jobbes med å evakuere folk, men per nå har de ikke oversikt over skadeomfang.

Ifølge vitner på stedet er det én leilighet som brenner.