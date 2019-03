Kripos hentet inn for tekniske undersøkelser ved Waras hjem

innenriks

Familiens bil ble tauet bort i 15.30-tiden. Det er NRK som melder dette.

– Våre krimtekniske folk bistår PST ved boligen, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til NTB.

Flere politifolk var torsdag på plass utenfor justisminister Tor Mikkel Waras bolig. Kriminalteknikere har gjort tekniske undersøkelser utenfor boligen, blant annet ved stedet der bilen ble tauet bort.

Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag.

