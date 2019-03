NRK: Wara har ikke mistenkt samboeren

innenriks

– Tor Mikkel Wara har ikke hatt noen tanker om at hans samboer skal ha hatt noe med truslene å gjøre. Det opplyser advokat John Christian Elden til NRK. Han sier også at Wara var i utlandet på oppdrag da forholdet hun er siktet for skjedde.

Overfor Aftenposten bekrefter Elden at Wara har vært i avhør.

– Han har fortløpende vært i avhør og er å anse som fornærmet i trusselsaken. Han gir alle nødvendige opplysninger til politiet, sier Elden til Aftenposten.

Wara har bedt Elden om å være samboer Laila Anita Bertheussens forsvarer, bekrefter Elden til NTB.

Bertheussen sitter imidlertid i avhør alene.

– Politiet opplyser at hun ikke ønsker advokat ennå, og vi er ikke i amerikanske filmer der advokaten kan avbryte og forlange å snakke med siktede. Så vi må vente og se, sier Elden til Aftenposten.

Bertheussen er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10. mars.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa på pressekonferansen torsdag ettermiddag at det ikke var aktuelt å fengsle Bertheussen. Hun vil derfor løslates når avhørene er ferdige.

