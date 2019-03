PST har siktet samboeren til Tor Mikkel Wara for bilbrann

innenriks

PST har siktet samboeren til Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen deres natt til 10. mars. Hun er ikke siktet for tidligere hendelser utenfor parets hjem.

– PST har i dag siktet justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen for overtredelse av straffeloven paragraf 225, bokstab b, for å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Vi mistenker at siktede selv har satt på bilbrannen og ved det gitt inntrykk av at brannen ble påsatt av ukjente gjerningsmenn, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse klokken torsdag ettermiddag.

– Forholdet ses i sammenheng med tidligere trusler mot justisministeren hvor siktede kan ha lagt til rette for at politiet skulle etterforske denne hendelsen som en eskalering av de tidligere fremsatte truslene. Hun ble pågrepet torsdag og ble første gang orientert om vår mistanke under pågripelsen, sier Bjørnland.

Hun forteller at politiet støtter seg på en helhetlig vurdering av bevis som bakgrunn for siktelsen.

– Mistanken har styrket seg det siste døgnet, sier Bjørnland.

– Hun er ikke siktet for tidligere hendelser, men det er naturlig å se disse i sammenheng, sier PST-sjefen.

Bjørnland sier hun ikke er kjent med hvordan Bertheussen stiller seg til siktelsen.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og Bertheussen blir nå avhørt av PST. Saken vil bli etterforsket bredt med sikte på å avklare både skyld og uskyld. Handlingen kan rammes av flere straffebestemmelser, og om det er aktuelt å utvide siktelsen, er det for tidlig å si noe om, sier hun.

– Oslo tingrett besluttet torsdag at siktedes bolig kunne ransakes. Retten finner således at det er skjellig grunn til mistanke for det forholdet Bertheussen er siktet for, fortsatte Bjørnland.

PST mener det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle Bertheussen.

Siktelsen for falsk anmeldelse har en strafferamme på bøter eller fengsel i inntil et år.