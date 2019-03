innenriks

Politiet meldte om ulykken klokka 10.48. To biler med til sammen tre personer i, kolliderte ved avkjøringen til Randsverk på riksveien. Det ble meldt om store materielle skader og at én person ble sittende fastklemt i den ene av bilene. De to andre ble fraktet til sykehus med lettere skader.

Først etter 45 minutter meldte politiet om at den fastklemte personen var frigjort fra bilen.

– Ved kommende er kritisk skadd. Flys til Lillehammer sykehus, melder politiet i Innlandet.

