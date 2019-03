innenriks

– Dette er et stort sjokk for meg, men også for Tor Mikkel Wara og hans familie, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse, der også Frp-leder Siv Jensen deltar.

Statsministeren ble informert om saken torsdag ettermiddag, etter at politiet hadde fått rettens medhold i å pågripe Waras samboer.

Hun er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.