Ankesakene mot Jensen og Cappelen skal behandles sammen

Høyesterett har dermed avvist ønsket fra den tidligere politimannen Eirik Jensen om at ankesakene skal behandles hver for seg.

Påtalemyndigheten har ment at sakene må gå samlet fordi det gir best mulig opplysning av sakene, et syn Gjermund Cappelen har sluttet seg til.

I Borgarting lagmannsrett 28. januar ble Jensen frifunnet av juryen for anklagene om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, men han ble funnet skyldig i grov korrupsjon. De tre fagdommerne satte imidlertid denne kjennelsen til side, noe som ble anket til Høyesterett. Jensens forsvarer, John Christian Elden, argumenterte blant annet med at tilsidesettelsen rimte svært dårlig med lagdommerens rettsbelæring. Høyesterett delte ikke Jensen og Eldens oppfatning og forkastet anken. Dermed skal saken mot Jensen behandles på nytt i lagmannsretten.

Elden protesterte også mot at straffeutmålingsanken til Gjermund Cappelen skulle settes på vent og behandles samtidig med den nye ankesaken til Eirik Jensen. Han mente hasjsmugleren, som i tingretten ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj, burde få sin pådømmelse i lagmannsretten uavhengig av Jensens sak. Han fikk ikke gehør for dette av dommerne i lagmannsretten, og nå har Høyesterett stadfestet denne avgjørelsen.

