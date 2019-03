Facebook tar i bruk ny teknologi i kampen mot hevnporno

innenriks

Gjennom å bruke maskinlæring og kunstig intelligens kan Facebook og Instagram i tiden fremover fjerne nakenbilder som er delt uten tillatelse. Det skriver nettgiganten i en bloggpost fredag.

Facebooks globale sjef for sikkerhet på nett, Antigone Davis, skriver i blogginnlegget at Facebook nå kan finne denne typen innhold før noen har rapportert det.

– Vi er forpliktet til å jobbe sammen for å holde våre plattformer trygge, sier Davis.

Gjennomgås av team

Selskapet skriver at de mener det er viktig å oppdage denne typen bilder tidlig fordi ofrene ofte er redde og motvillige mot å rapportere innholdet selv, eller er uvitende om at bildene har blitt delt.

Selskapet opplyser at når et hevnpornobilde blir oppdaget, vil innholdet bli gjennomgått av et spesielt team. Bryter det med Facebooks regler, så blir bildet fjernet, og kontoen bildene er postet med, blir deaktivert.

Det skal være mulig å klage dersom man mener at Facebook har gjort en feilvurdering.

Ber folk sende inn nakenbilder

Den nye teknologien er et tillegg til et pilotprosjekt selskapet har gjennomført i Australia der brukere ble oppfordret til å laste opp bilder og videoer de frykter kan bli spredt digitalt i fremtiden.

Slik kan Facebook kjenne igjen bildene og blokkere dem dersom de blir forsøkt spredt på Facebook, Instagram eller Messenger.

Facebook opplyser i blogginnlegget at de samtidig lanserer en hjelpeside for personer som har vært utsatt for hevnporno på nett, sammen med en rekke organisasjoner.

